Emekliye refah payında flaş gelişme! Tüm gözler kritik toplantıda

Refah payı açıklaması için gözler Çarşamba günü yapılacak AKP Grup Toplantısı’na çevrildi. Refah payı için umutlar son demine gelse de akıllarda hala yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusu yer kaplıyor. Ekonomistlerin tahminlerine göre, yüzde 16,50’lik zammın yüzde 20’ye tamamlanması ve memur maaşlarına da aynı oranda bir iyileştirme yapılması ihtimaller arasında. Ancak bu tür bir düzenleme için yasal bir adım atılması gerekiyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 14.469 TL MECLİS'TE!

Kök aylık zammı sonrası aylıkları 12.500 TL’nin altında kalan vatandaşlar için emekli taban aylık düzenlemesi Cuma günü Meclis’e sunuldu. Böylece teklifin yasalaşması sonrası 3,9 milyon kişinin emekli aylığı 14.469 TL’ye çıkacak. Taban aylık düzenlemesinin ise Hazine’ye maliyetinin 33 milyar liranın üzerinde olması bekleniyor.

Meclis Başkanlığı sonrası Plan ve Bütçe Komisyonundan geçecek emekliye zam düzenlemesi ardından Genel Kurul'da da oylandıktan sonra yasalaşacak. Son olarak ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kanun yürürlüğe girecek. Ancak yasa görüşmeleri sırasında bir değişiklik yapılabilir. Verilecek bir önergeyle rakam değişebilir.

EMEKLİYE MECLİS'TEN REFAH PAYI ÇIKAR MI?

Emekliye refah payı için umutlar son demine gelse de akıllarda hala yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusu yer kaplıyor. Gözler AKP’nin Çarşamba günü gerçekleştirilecek grup toplantısında konuşacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a son kez çevrilirken, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz şunları kaydetti:

“Ben beklemiyorum. Asgari ücrette bile neredeyse minimuma yakın bir zam geldi. Yakın vadede enflasyonla mücadelenin ön plana çıktığı, bir seçimin olmaması da göz önüne alınarak ücretler tarafını minimum düzeyde tutmaya çalışacaklar. Ama bunu ekonomi yönetimi, Sayın Cevdet Yılmaz da kabul ediyor. ‘Orada bir sıkıntı var, orada bir düzenlemeye gideceğiz’ dedi. Buradan bakarsak gelirse sürpriz olmaz. ‘2025’te biz her şeyi baskılayabildiğimiz kadar baskılarsak, burayı da böyle geçelim, önümüzdeki sene bakarız’a da dönebilir. O açıdan gelmeme ihtimalini ben biraz daha güçlü görüyorum.”