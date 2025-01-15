Emekliye seyyanen zam için kritik gelişme. Bugün görüşülecek

Aldıkları 2 kuruş maaşla ayın ortasını bile getiremeyen emeklilere enflasyon farkı yüzde 15.75 olarak yatacak. Seyyanen zam bekleyen emekliler yine nasihat aldı.

Akaryakıttan tütün ürünlerine, toplu taşımadan gıda fiyatlarına kadar her şeye zam gelmeye devam ediyor. Enflasyon farkını alamadan yapılan zamlar ceplere girmeden mum gibi erimeye başladı.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli maaşlarına seyyanen zam yapılması talebini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bir kez daha dile getirecek.

Ergün, emeklilerin geçim sıkıntıları ve ekonomik zorluklarına dikkat çekerek, maaşların mevcut yaşam standartlarına uyumlu hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

"ZAM ARTIK ZORUNLULUKTUR"

Ergün, yaptığı açıklamada, "Emeklilerimizin insanca yaşam şartlarına ulaşabilmesi için maaşlarına seyyanen zam yapılması artık bir zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

TÜED Genel Başkanı, bu taleplerini parlamentoda dile getirerek, yetkililere bir kez daha hatırlatacaklarını belirtti. Seyyanen zam çağrısı, uzun süredir emekliler tarafından beklenen ve taleplerinin en ön sıralarında yer alan bir düzenleme olarak gündeme geliyor.

Bugün yapılacak konuşma, emeklilerin ekonomik durumu açısından kritik bir öneme sahip. Bu konuşmanın ardından, kamuoyunda ve siyasiler arasında emeklilere yönelik yeni düzenlemeler konusunda nasıl bir tepki oluşacağı merakla bekleniyor.

Ergün’ün bu taleplerinin, hükümet ve ilgili komisyonlar tarafından nasıl değerlendirileceği, emeklilerin hayat standardını iyileştirecek adımların atılıp atılmayacağı önemli bir soru olarak öne çıkıyor.