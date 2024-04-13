Emekliye tatilden sonra memlekete gitmek de haram oldu

Kaynak: ANKA
Emekliye tatilden sonra memlekete gitmek de haram oldu
İzmir'de Ramazan Bayramı'nda tatil veya memleket ziyareti yapamayan emekliler ile Kemeraltı Çarşı esnafı, hayat pahalılığı ve vatandaşın alım gücündeki düşüş konusunda endişelerini dile getirdi.

İzmir Kuru Kahveciler, Kuru Yemişçiler ve Baharatçılar Odası Başkanı ve aynı zamanda 62 yıllık bir işletmeci olan İlyas Gönen, küçük ve orta ölçekli esnafın ekonomik sıkıntılarına dikkat çekti.

"10 BİN LİRA 1 LİRA EDİYOR"

Kendisi de Bağ-Kur emeklisi olan Başkan Gönen, aldığı 10 bin 700 lira maaşın ek iş yapmadan geçimlerini sağlamalarına yetmediğini belirtti. Bayramın eskisine nazaran zor geçtiğini dile getiren Gönen, ekonomik koşullar altında bayramın nasıl geçtiğini sorgulamanın anlamsız olduğunu ifade etti. Küçük ve orta ölçekli esnafın durumunu eleştiren Gönen, insanların artık kredi kartlarının dibine kadar geldiğini ve çıkış yolu bulamadıklarını vurguladı. Gönen, bu zor durumda olan esnafın nasıl geçindiğini sorgularken, 10 bin lira paranın 1 lira ettiğini dile getirdi.

TATİL DE MEMLEKET DE HAYAL OLDU

Bir emekli yurttaş ise bayramda tatil veya memlekete gidemediklerine dikkat çekerek, ekonomik durumlarının buna müsait olmadığını belirtti. Gelirlerinin kısıtlı olduğunu ve artan fiyatlar karşısında geçinmekte zorlandıklarını dile getiren emekli vatandaş, aile bireylerinin farklı şehirlerde yaşaması ve ulaşım maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle aileleriyle bayramı bir arada geçiremediklerini ifade etti.

Başka bir emekli vatandaş da 10 bin lira emekli maaşı almasına rağmen geçim sıkıntısı çektiklerini belirterek, alım güçlerinin olmadığını vurguladı. Yüksek fiyatlar karşısında memnuniyetsizliklerini dile getiren bu yurttaşlar, hükümeti eleştirerek ekonomik durumlarının kötüye gitmesinden rahatsızlık duyduklarını ifade etti.

Kemeraltı Çarşı esnafı da benzer şekilde ekonomik sıkıntıları dile getirdi. Yüksek bilet fiyatları nedeniyle çocuklarıyla bayramda bir araya gelemediklerini belirten esnaf, eskiden bayramlarda yoğunluk olduğunu ancak bu yıl işlerinin kötü olduğunu ifade etti. Balıkçılık yapan bir esnaf ise bayramda dükkanlarının açık olmasına rağmen iş yapamadıklarını söyleyerek, eskideki bayramların artık geride kaldığını belirtti.

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