Emekliye temmuz ayında sadaka gibi zam! Asgari ücrette büyük hüsran...

Milyonlarca emekli ve asgari ücretlinin gözü şimdiden temmuz ayına çevrildi. Bilindiği üzere SSK ve Bağ-Kur emeklilerine her 6 ayda bir maaş iyileştirmesi yapılıyor. Bu yılın arasında da emeklilere enflasyon farkına göre bir zam yapılacak. Asgari ücretlilere ise geçtiğimiz yıl bir ara zam yapılmamıştı. Ancak Haziran ayında 22 bin 104 lira olan asgari ücrete ara zam olup olmayacağı karara bağlanacak, fakat ihtimalin ise düşük olduğu belirtiliyor. En düşük emekli aylığı için ise 17 bin TL rakamları kulislerde konuşuluyor.

EMEKLİ AYLIĞINA FARK VERİLECEK

Geçtiğimiz Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15.75, memur emeklilerine ise yüzde 11.54 oranında zam yapılmıştı. En düşük emekli aylığı 14 bin 469 liraya gelmişti. Bilindiği üzere emekli maaşlarına her 6 ayda bir yenileme gerçekleştiriliyor. Tahminlerde ortaya çıkmaya başladı. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; ilk altı aylık enflasyon yüzde 18 civarında açıklanırsa en düşük emekli aylığı da 17 bin lira seviyelerinde olacak.

ASGARİ ÜCRETTE ARA ZAM 'ZOR'

Asgari ücrete ise yüzde 30 oranında bir zam yapılarak 22 bin 104 lira seviyelerine getirilmişti. Ancak yapılan zamlar şimdiden açlık sınırının altında kaldı. Bu noktada ‘asgari ücrete de ara zam yapılacak mı?’ sorusunu akıllara getirdi. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; 22 bin 104 lira olan asgari ücrete ara zam olup olmayacağının ise haziran ayı içinde netleşebileceği bilgisi verildi. Kulislerde, “AKP ve hükûmetin ekonomi yönetiminde asgari ücrete ara zam ihtimalinin düşük olduğu düşüncesi hâkim. Ancak kulislerde konunun haziran ayı içinde hükûmet nezdinde değerlendirilerek bir karar verileceği konuşuluyor” denildi.

ERDOĞAN'DAN "ÇOK CİDDİ SAPMA" YORUMU GELMİŞTİ

Erdoğan geçtiğimiz günlerde 2025 yılı asgari ücret rakamını değerlendirirken “Şayet enflasyon oranında çok ciddi bir sapma olursa tabii ki biz de buna kayıtsız kalmaz, gerekli değerlendirmeleri yaparız” ifadelerini kullanmıştı.