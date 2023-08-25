Emekliye yapılacak zamda masada 2 formül var. Hükümet sadaka gibi zam yapmıştı

Emekliye ek zam için için düğmeye basıldı. Hem en düşük emekli maaşının hem de kök maaşların artırılması planlanıyor. İşte emekli maaşı düzenlemesi için masadaki 2 formül...
Sabah'tan Mete Dirici'nin haberine göre, emekli zammı düzenlemesi Meclis'in açılmasıyla beraber ekonomi yönetiminin önündeki öncelikli dosyalardan birisi olacak. Emekliye zam düzenlemesi nasıl olacak?
Öte yandan 6 milyonu aşkın memur ve emeklisiyle 2,4 milyon sosyal destek ödemesi alan vatandaşı doğrudan ilgilendiren toplu sözleşme zammı için son kararı hakem heyeti verecek.
Mali disiplin konusunda yol haritasının çizilmesi ve Orta Vadeli Plan'ın (OVP) temellerinin atılmasıyla beraber sıra emekliye ek zam düzenlemesine geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gerekli talimatını verdi.
Emekli zammı konusunda düzenleme için Meclis çalışması gerekiyor. Düzenlemenin teknik ve bütçe çalışmasının tamamlanması sonrası kanun teklifi için konu Meclis'e taşınacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekliye zam düzenlemesi ile ilgili, "Memurlarımıza bu zamanlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız" dedi.
AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım emekliye zam düzenlemesi konusunda yaptığı açıklamada Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla beraber çalışma yapılacağını açıkladı. Yıldırım, "Emekli maaşı düzenlemesiyle ciddi bir iyileştirme olacak" ifadelerini kullandı.
Memurlar her yıl 2 kez zam alıyor. Tüm memur ve emekliler bu toplu sözleşme zammına ilaveten yüzde enflasyon farkı alıyor. 6 aylık enflasyonun Merkez Bankası'nın tahminine göre yüzde yüzde 31,92 olması bekleniyor.
Temmuz 2023'te yüzde 6 toplu sözleşme zammı uygulanmıştı. Buna göre Ocak 2024'te yüzde 24,45 enflasyon farkı oluşacak. Yine bu enflasyon farkı yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ile beraber değerlendirildiğinde memur zammı yüzde 43,11'e yükselecek.
Memur zammı emekliye zammı belirlerken önemli referans değerlerden birisi olacağından SSK, Bağ-Kur emeklileri de toplu sözleşme sürecini dikkatle takip ediyor.
Ocak döneminde belirlenecek SSK, Bağ-Kur emekli zammı için memur zamları da referans olacak. Burada enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı dahil memur maaşlarının yaklaşık yüzde 45 düzeyinde ocak ayında artması bekleniyor. Bu zam oranı emekli zammı için de referans olacak.
Burada zam oranının kademelendirilmesi yaklaşık 6 aydır gündeme gelen bir konu olarak göze çarpıyor. Memurlara Temmuz'da uygulanan yüzde 17,55'likzam ve 8077 TL'lik seyyanen artış yüzde 55 ile yüzde 86 arasında maaşlara kademeli olarak yansıdı.
Yine Ekim ayında Meclis'in açılması ve çalışmaların başlamasıyla tüm emeklilere seyyanen artış söz konusu olabilir. Bu kademeli artış maaşlara göre yüzde 45, 40, 35, 30 şeklinde doğrudan kademeli de gerçekleşebilir. Hem doğrudan oranlar hem de seyyanen artış özünde kademeli artışı temsil ediyor.
Bilindiği üzere geçtiğimiz yıllarda en düşük emekli maaşı uygulaması ilk kez Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası devreye alınmıştı. Buradaki amaç düşük maaş alan emeklileri korumaktı. Nitekim sadece 2023 yılında en düşük emekli maaşı 3500 TL'den yüzde 114'ün üzerinde artışla 7500 TL'ye yükseltildi. Nisan ayından beri bu şekilde uygulanıyor.
Bu seviyenin altında maaş alan SSK, Bağ-Kur emeklilerinin maaşı devlet katkısıyla her ay 7500 TL'ye tamamlanıp ödeniyor. Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla beraber en önemli çalışmalardan biri en düşük emekli maaşı düzenlemesi olacak. Burada 10 bin TL formülü öne çıkıyor.
65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşları bilindiği üzere memur zammı ile belirleniyor. Sosyal destek ödemesi alan yaklaşık 2,4 milyon vatandaş bulunuyor. Milyonların gözü kulağı toplu sözleşme zammı için gelecek kararda bulunuyor. Çünkü toplu sözleşme zammı memur zammı için doğrudan belirleyici olan 2 veriden birisi.
Yani sosyal destek ödemelerinin emekli maaşı düzenlemesi ile ilgili bulunmuyor. Ancak ayrı bir çalışma ile buralarda bir artış söz konusu olabilir.