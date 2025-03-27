Emekliye yarı fiyatına sıfır otomobil müjdesi. Düğmeye basıldı

Düzenleme: Kaynak: Gazete Oku
Emekliye yarı fiyatına sıfır otomobil müjdesi. Düğmeye basıldı

Emeklilere Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti ile araç sahibi olma fırsatı doğuyor. Meclise sunulacak teklif kabul edilirse sıfır otomobillerde yüzde 50’ye varan indirim sağlanacak.

Ucuz ekmek alabilmek Halk Ekmek kuyruklarında saatlerce bekleyen, market market dolaşarak en ucuz ürünleri almak için mücadele eden emeklilere ucuz otomobil müjdesi verildi.

Hazırlanan kanun teklifine göre, emeklilere Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti getirilerek araç alımlarında önemli bir indirim imkânı sağlanacak. Kabul edilmesi halinde, sıfır kilometre araçların fiyatlarının yarı yarıya düşmesi bekleniyor.

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TBMM’ye sunulacak yeni kanun teklifiyle emeklilere Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti sağlanması planlanıyor. Düzenleme hayata geçtiğinde, emekliler sıfır kilometre araçlara yüzde 30 ila 50 arasında değişen indirimlerle sahip olabilecek.

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Teklifin Meclis’in yeni yasama döneminde öncelikli gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor. Düzenlemenin kabul edilmesi halinde, örneğin 2 milyon TL’lik bir aracın fiyatının 1 milyon TL’ye kadar düşebileceği tahmin ediliyor.

ÖTV muafiyeti oranlarının emeklilerin SGK prim gün sayısı ve maaş miktarına göre belirleneceği ifade edilirken, engelli vatandaşlar mevcut hakları doğrultusunda bu indirimden yararlanmaya devam edecek.

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KİMLER FAYDALANACAK

Henüz detayları netleşmeyen düzenleme kapsamında:
Hangi marka ve modellerin indirimden yararlanacağı,
İkinci el araçların kapsama girip girmeyeceği,

Prim gün sayısı ve maaş kriterlerinin nasıl belirleneceği gibi konuların resmi açıklamalarla netlik kazanması bekleniyor.

Uzmanlar, bu düzenlemenin emeklilere maddi rahatlık sağlamanın yanı sıra otomotiv sektöründe de canlanmaya yol açacağını öngörüyor. Resmi gelişmeleri takip etmekte fayda var.

Bu indirimi komik bulduğunu söyleyen emekliler "Biz karnımızı doyuramıyoruz. Araç indirimi yapacaklarmış. Biz o aracın ne yakıtını koyabiliriz, ne de vergisini ödeyebiliriz. Zaten Meclis'e geldiğinde de kabul edilmez. Hayal ürünü olarak kalır" yorumunu yaptı.

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