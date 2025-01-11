Emekliye yatacak ikramiye şimdiden belli oldu. İşte öngörülen rakam

İktidar önce asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yaparak 22 bin 104 TL’ye çıkardı, ardından da SSK ve Bağ-Kur’dan emekli olanlara yüzde 15,75 oranında, memur emeklisine ise yüzde 11,54 oranında zamlar gerçekleşti.

Öte yandan en düşük emekli maaşı da 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 Tl’ye yükseldi. Emekliler, maaşlarına gerçekleşen zam oranından memnun olmayınca bu kez emekli bayram ikramiyelerini beklemeye başladı. Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber emeklilerin gündemi, bayram ikramiyeleri oldu. 2024 yılında gerçekleşen yüzde 50'lik zamdan sonra, emekliler bu yıl ne kadar ikramiye alacaklarını merak etmeye başladı.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Geçtiğimiz sene, emeklilerin bayram ikramiyesi 3.000 TL'ye yükseltilmişti. Bu, oran emeklileri bir nebze de olsa rahatlattı. Henüz resmi bir açıklama olmamasına rağmen, uzmanlar 2025 yılında bayram ikramiyesinde 500 TL'lik bir yükselişle, rakamın 3.500 TL'ye çıkabileceğini öngörüyor. Fakat emekliler, enflasyonun etkisiyle alım güçlerinin düştüğünü ifade ederek, bayram ikramiyesinde daha yüksek bir artış bekliyor.