Emekliye zam müjdesi mi, hayal kırıklığı mı? Temmuz'da ne olacak?

Türkiye’de milyonlarca emekli, temmuz ayında yapılacak maaş zammına odaklanmış durumda. Altı aylık enflasyon farkına bağlı olarak maaşları artan emekliler, artan hayat pahalılığı karşısında alım güçlerinin eridiğinden şikayetçi. SGK uzmanı ve ekonomist Özgür Erdursun, Dünya Gazetesi’ndeki köşe yazısında, mevcut zamların yetersiz olduğunu ve emekli maaşlarında köklü bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Peki, temmuz zammıyla hangi emekli ne kadar maaş alacak?

ENFLASYON ZAMMI YETERSİZ KALIYOR

Türkiye’de emekliler, her altı ayda bir enflasyon oranına göre maaş artışı alıyor. Ancak, bu artışlar, emeklilerin alım gücünü korumada etkisiz kalıyor. Özgür Erdursun, emekli maaşlarının ekonomik gerçeklerle uyumlu hale getirilmesi için daha etkili politikalar gerektiğini savunuyor. Erdursun’a göre, geçmişte uygulanan seyyanen zam, intibak düzenlemesi ve refah payı gibi yöntemler, emeklilerin gelirlerini bir miktar iyileştirmişti, ancak son yıllarda bu uygulamalar ya eksik yapıldı ya da tamamen rafa kaldırıldı.

SEYYANEN ZAM, İNTİBAK VE REFAH PAYI ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ?

Seyyanen zam herkese eşit miktarda yapılan maaş artışı anlamına geliyor. Türkiye’de en son 2016’da emeklilere 100 TL seyyanen zam yapılmıştı. Ancak 2023’te memurlara verilen 8.077 TL’lik zam, emeklilere uygulanmadı.

İntibak düzenlemesi ise Emekli maaşlarındaki adaletsizlikleri gidermek için yapılan bir yasal düzenleme. Son olarak 2011’de, sadece 2000 öncesi SSK emeklilerine uygulanmıştı. Erdursun, intibakın maaş eşitsizliklerini çözmede en etkili yöntemlerden biri olduğunu belirtiyor.

Refah payı yüksek enflasyon dönemlerinde maaş artışlarına eklenen bir fark. 2023 Temmuz’unda emeklilere %5,23, memur emeklilerine %7,45 refah payı verilmişti, ancak 2024 ve 2025’te bu uygulama yapılmadı.

TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Ekonomistlere göre, Temmuz’da açıklanacak altı aylık enflasyon oranı, daha önce tahmin edilen %15’in üzerine çıkarak %20’ye yaklaşabilir. Bu durumda:

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Yaklaşık %20 zam bekleniyor.

Memur Emeklileri: %17-18 oranında artış öngörülüyor.

Bu artışlarla, en düşük emekli maaşı 14.469 TL’den 17.250-17.500 TL bandına yükselebilir. Örneğin:

15.000 TL maaş alan bir emekli, 18.000 TL’ye,

50.000 TL maaş alan bir emekli ise 60.000 TL’ye kadar maaş alabilir.

“KALICI ÇÖZÜM ŞART”

Özgür Erdursun, enflasyon farkıyla yapılan zamların emeklilere kısa süreli bir rahatlama sağladığını, ancak kalıcı bir çözüm olmadığını vurguladı. Özellikle intibak düzenlemesinin yeniden gündeme alınması gerektiğini savunan Erdursun, hükümetin mevcut ekonomik program nedeniyle ek iyileştirme yapma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti. Emekliler, temmuz zammının açıklanmasını beklerken, maaşlardaki erimeye karşı daha köklü düzenlemeler talep ediyor.