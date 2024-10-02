Emekliyi bankamatikte kıstırıp parasını çaldı. Şehir eşkıyasını polis yakaladı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Emekliyi bankamatikte kıstırıp parasını çaldı. Şehir eşkıyasını polis yakaladı

İzmir'in Konak ilçesinde bir genç bankamatikten para çeken emekliyi gözüne kestirdi. Parasını çeken adamın elindeki parayı kavrayan zanlı, parayı bırakmayan adama yumruk attı. Ardından da sürükleyerek yere düşürdü. Kaçan şahısı polis yakaladı.

Aldıkları 3 kuruş maaşla geçim savaşı veren emekliler, hırsız ve gaspçıların en kolay hedefleri arasında yer alıyor. Yaşları gereği parasının peşinden koşamayacak durumdaki emeklilerden bir de İzmir Konak'ta parasını çekmek için bankamatiğe gitti.

Belki ilaç parasını, belki de faturalarını ödeyebilmek için ihtiyacı olan parayı bankamatikten çekmeye çalışan emeklinin yanında eşofmanlı bir genç belirdi. 5 bin TL'sini çeken yaşlı adamın elindeki paraya genç adam anında hamle yaptı.

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Adamın parayı bırakmaması üzerine genç hırsız adama yumruk attı. Parayı ele geçiremeyen şehir eşkıyası var gücüyle adamı çekmeye başladı. Yaşlı adam çekmeye karşı koyamayınca elindeki parayı alan eşkıya koyarak izini kaybettirdi.

Emekli adam ise caddenin ortasına kapaklandı. Aldığı darbelerin acısını umursamayan emekli adam, hemen doğrularak hırsızın peşinden gitmeye çabalasa da başarılı olamadı.

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Hemen en yakın polis merkezine giden adam, başına gelenleri polis ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, eşofmanlı genci sokak sokak aramaya başladı. Polis ekiplerinin yoğun çalışması sonucu emekli adamın 5 bin TL'sini çalan zanlı kıskıvrak yakalandı.

Polis merkezinde ifadesi alınan M.E. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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