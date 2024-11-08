Emel Müftüoğlu Sezen Aksu'nun son halini paylaştı: Oturduğuna bakmayın...

Sezen Aksu'nun dört gözle hayranları geri dönmesini beklerken Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden Emel Müftüoğlu, yakın dostu ve meslektaşı Aksu'nun son halini paylaştı. Sezen Aksu'yu evinde ziyaret eden Müftüoğlu, Sezen Aksu'yla birlikte poz verdi.

"ÖYLE OTURDUĞUNA BAKMAYIN..."

"Öyle oturuyor gibi durduğuna bakmayın" ifadeleriyle ünlü ismi paylaşan Müftüoğlu, Aksu'nun evde yaptıklarını anlattı. "Şarkı yapmaktan söz yazmaya şarkı aranjesinden, ayakkabı, takı tasarımı, dekorasyon... Hiç düşünülmemiş teknolojik buluşlar hangi birini sayayım ki" dedi.

"İYİ HİSSETTİĞİM ZAMAN..." DEMİŞTİ!

Hande Yener, İstanbul’da verdiği “Hande Bizi Sezen’e Götür” konserinden Sezen Aksu’yu aramıştı. Yener Sezen Aksu'ya “Geri döner misin artık sahnelere?” demişti. Sezen Aksu ise “Kendimi iyi hissettiğim zaman düşünebilirim. Anlayışla karşılamalarını rica ediyorum” yanıtını vermişti.