Emel adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Emel isminin anlamını araştırıyor. Peki, Emel ne demek? Emel isminin anlamı nedir?

EMEL NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Emel ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Peygamberin soyundan gelen, kükreyen.

- İyilik, güzellik.

- Ümit, hırs, arzu.

- İnsan ömrünün yetmeyeceği hülyalar, kuruntular.

- Gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek.

EMEL İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Emel ismi Kur'an-ı Kerim'de (Hicr 3. ayet, Kehf 46. ayet) geçmektedir; ancak Emel ismini koymak caizdir.