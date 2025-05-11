Emel Sayın'ın acı günü! "Güle güle oğlum" diyerek duyurdu...

Emel Sayın 10 yıldır birlikte yaşadığı kedisi Pati’yi kaybetti.

Hayvan sevgisiyle bilinen Sayın, Instagram hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kedisine veda etti.

"GÜLE GÜLE OĞLUM"

Emel Sayın paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"10 yıl çocuğum gibiydin, beraber uyuduk, gezdik, oynadık, neşem oldun, bazen de başımın tatlı derdi. Ve sonra… Baş edemediğimiz o berbat hastalık: FIP… Ah Pati'm… Seni hep özleyeceğim, hep seveceğim. Güle güle güzel oğlum."

FIP ÖLÜMCÜL BİR HASTALIK

Emel Sayın'ın mesajında yazdığı FIP ((Kedi Enfeksiyoz Peritoniti) kedilerde ölümcül seyreden bir hastalık olarak biliniyor.