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Emenistan resmen kabul etti: Karabağ Azerbaycan toprağıdır

Ermenistan, 2020'de Dağlık Karabağ Savaşı'nın sonucunda Azerbaycan'ın kontrolüne geçen Karabağ'ın resmi olarak Azerbaycan'ın toprağı olduğunu resmen kabul etti.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 04:16
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Emenistan resmen kabul etti: Karabağ Azerbaycan toprağıdır

Emenistan resmen kabul etti: Karabağ Azerbaycan toprağıdır
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Ermenistan, Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu kabul ettiğini resmen açıkladı.

Yıllar boyunca Ermenistan'ın işgalinde bulunan Dağlık Karabağ, 2020'de Azerbaycan topraklarına katılmıştı. Azerbaycan tarafından ezici bir şekilde yenilgiye uğratılan Ermenistan, Dağlık Karabağ'la ilgili çeşitli provokasyonlara devam etti.

Geçtiğimiz ay Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.

Azerbaycan ordusunun sınırdaki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alınmıştı.

ERMENİSTAN RESMEN KABUL ETTİ

Önce Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ardından da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'le birlikte görüşen iki liderin görüşmesinden dikkat çeken bir karar çıktı.

Buna göre Ermenistan, Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu kabul ettiğini resmen açıkladı.

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