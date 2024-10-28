Emer Altuğ’dan şoke eden itiraf: Çok ağır depresyonlar geçirdim

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Emer Altuğ’dan şoke eden itiraf: Çok ağır depresyonlar geçirdim

Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakteriyle izleyicisini ekrana kilitleyen Emre Altuğ, son açıklamalarıyla gündeme geldi. Altuğ yaşadığı olayları anlatarak depresyon itirafında bulundu.

Hem oyunculuğuyla hem de şarkılarıyla adından söz ettiren Emre Altuğ depresyon itirafıyla gündeme bomba gibi düştü.

Geçtiğimiz gün yeni şarkısı 'Geçiyor'un kayıtları sırasında yaşadığı duygusal anları anlatan şarkıcının açıklamaları dikkat çekti.

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"BU ŞARKI ZOR YILLARIN MUTLU SONU”

"Bir şarkıyı kaydederken insanın son on yılı gözünün önünden geçer mi? 'Geçiyor’ işte." sözleriyle paylaşan Altuğ şunları söyledi:

“Ben kayıttayken ekibimi özellikle istemiştim. Öyle bir an yakalamış arkadaşım. Son 10 yılda arka arkaya gelişen olaylarla dolu. Onlar aklıma geldi, duygulandım. Bu şarkı zor yılların mutlu sonu. Hüzünlü ama umut veren bir şarkı.”

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SÖYLEDİKLERİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Son 10 yılda yaşadıklarını anlatan Emre Altuğ depresyon itirafında bulundu.

Altuğ “Boşandım. Annemi kaybettim. Dolandırıldım. Büyük bir maddi kayıp yaşadım. Ardından da babamı kaybettim. Dolayısı ile bu şarkı bana biraz bunları hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.

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“ÇOK AĞIR DEPRESYONLAR GEÇİRDİM”

Gazetecilerinin "Bu süreci nasıl atlattınız?” sorusuna ise Emre Altuğ, "Ağır oldu. Çok ağır depresyonlar geçirdim. Ben kötü günleri çok gösteren biri değilim. Beni sevenlerim ile de bu halimi ilk kez paylaşmak istedim. Beni ayakta tutan oğullarım oldu. Tek enerjim onlar. Sırtımı oğullarıma yasladım" yanıtını verdi.

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"BİZ ÇOK SEVEREK EVLENDİK”

Bir dönem Çağla Şıkel ile evli olan Altuğ "Biz çok severek evlendik, bilinçli isteyerek mutlu bir evliliğimiz oldu. Mutluyduk benim o evliliği kötü hatırlamamı sağlayacak hiçbir şey yok!" ifadelerini kullanmıştı.

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EMRE ALTUĞ KİMDİR?

İstanbul'un Levent semtinde, ev hanımı bir annenin ve diş hekimi bir babanın ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Emre Altuğ, köken olarak Niğde’li. Abisi Ahmet Altuğ da kendisi gibi müzisyen. Lise eğitimine Şişli Terakki Lisesi'nde başlayan Altuğ, babasının işi sebebiyle bir yıl sınıf tekrarı yapmak zorunda kaldı. Ünlü şarkıcı lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü'nde eğitimini tamamladı.

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