Emersonn Correia da Silva Göztepe'de!

Göztepe, 20 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Emersonn Correia da Silva’yı kadrosuna kattığını açıkladı.

"YÜKSEK BİR POTANSİYELE SAHİP"

İmza töreninde konuşan Sportif Direktör Ivan Mance, Emersonn Correia da Silva transferiyle ilgili şu açıklamaları yaptı "Emersonn'u bonservisiyle kadromuza katmayı başardığımız için çok mutluyuz. Çok genç, yüksek potansiyele sahip ve gelişime açık bir oyuncu. Önümüzdeki dönemde oyun tarzımıza ve Teknik Direktörümüz Stanimir Stoilov’un çalışma metoduna uyum sağlayacağına ve çok yakında taraftarlarımızı gururlandıracak, mutlu edecek dikkat çekici bir genç oyuncumuz daha olacağına inanıyoruz. Bu uyum sürecinde, harika taraftarlarımızın Emersonn’a stadyumumuzda kendini evinde gibi hissettireceğine eminiz."

"KATKIDA BULUNMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Göztepe'nin yeni transferi Emersonn Correia da Silva ise "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kendi ülkemden tanıdığım isimler de burada ve onlardan kulüp hakkında çok şey öğrendim. Bu nedenle bir an önce buraya gelmek istedim. Bu forma ile mücadele etmek ve kulübün hedeflerine katkıda bulunmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Athletico Paranaense ile bu sezon 13 maça çıkan genç oyuncu, 2 kez 11’de başlarken, 388 dakika süre aldı ve gol ya da asist üretemedi.