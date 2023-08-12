EMET BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

Yayın Tarihi: 12 Ağustos 2023 / 00:01



1- Mülkiyeti Belediyemize ait 469 Ada 1 Parsel’de bulunan Dere Mahallesindeki Arsanın, Belediye Encümeninin 01.08.2023 tarih ve 67 sayılı kararı ile 2886 sayılı D.İ.K. nun 35/A maddesine göre Kapalı Teklif usulü ile satış için ihaleye çıkarılacaktır.

2- İhale 24/08/2023 Perşembe günü Saat:15.30'da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- Tahmini bedel 8.269.500,00 TL. + KDV üzerinden olup %3 nispetinde geçici teminat tutarı 248,085,00 TL.dir

4- İhaleye ait şartname 24.08.2023 Perşembe günü Saat:12.00’a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 2.000,00 TL. Bedel ödeyerek satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir. Şartname bedeli ödemeyenler ihaleye katılamayacaktır.

5- İhaleye Katılmak isteyenler en geç 24.08.2023 Perşembe günü Saat: 12.00’a kadar gerekli evrakları hazır ederek Belediyemize ibraz etmek zorundadır. Aksi takdirde ihaleye iştirak edemez.

6- İhaleye girebilmek için istenilen belgeler



GERÇEK KİŞİLER

a) Nüfus cüzdan fotokopisi.(aslı ihale komisyonuna gösterilecektir.)

b) İkametgâh Belgesi

c) Tebligat ve adres beyanı

d) Vekâlet ile girecekler için, noterden tasdikli vekâletname (Aslı olacaktır fotokopi kabul edilmeyecektir.)

e) Geçici banka teminat mektubu (süresiz) veya geçici teminat makbuzu/alındı belgesi,

f) İhale ilan tarihinden sonra Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak Emet Belediyesine borcu bulunmadığına dair belge

g) FETÖ/PDY ve diğer terör örgütleriyle bir ilgisinin olmadığına dair taahhütname



TÜZEL KİŞİLERİN

Gerçek kişilerden istenilen (a),(b),(c),(d),(e),(f) ve (g) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca;

a) Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,

b) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2023 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi,

c) Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve sicil gazetesi.