Emevi Camisi’nde Hz. İsa’yı beklemek…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2012’de “Emevi Camisi'nde namazımızı da kılacağız" demişti.

2024’te terör örgütü HTŞ Esad’ı devirince Erdoğan dedi ki;

-"Birileri çıkıp ileri geri konuşuyor.

Ne diyorlar? 'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var?'

Şimdi gördünüz mü bizim niçin Suriye'de olduğumuzu? Ne oldu şimdi?”

Tek bir Türk vatandaşı, ordumuzun Suriye’de terörle mücadele etmesine karşı olmadı ki?

Erdoğan ve iktidarının Esad’ı devirmek için siyasi girişimlerine Türk milleti de CHP de “Türkiye'nin Suriye'de ne işi var?” diyordu.

Zeytinyağı gibi suyun üstüne çıkmak işte budur.

Erdoğan konuşmasında Türkiye Yüzyılı yolunu şöyle anlattı:

-“Bu yol Alparslan'ın gayesini, Orhan Gazi'nin rüyasını, Fatih'in azmini, Kanuni'nin, Yavuz'un, Abdülhamid'in dirayetini, Gazi'nin mücadelesini gerçekleştirmeye azmedenlerin gayret gösterenlerin yoludur."

Hangi gazi Erdoğan?

Neden Mustafa Kemal’in yolu demedin?

Yoksa “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” dedikleri için ihraç etmeyi hedefleyen ve Atatürk’ün yolunda olan şerefli teğmenlerimizden mi korktun?

Teğmenlerimizin haklı olduğunu “Gazi’nin yolu” diyerek Atatürk’ün yolunda olduğunu itiraf ettin Erdoğan.

Umarım Erdoğan’ın da Mustafa Kemal’in yolunda olduğunu, savunmalarına ekler teğmenlerimiz.

Umarım, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler Erdoğan’ın bu sözlerini “silkele bakanın” yanıtında olduğu gibi, “Başüstüne” diyerek teğmenler dosyasını kapatır.

Türkiye Yüzyılı, elbette son Türk kahramanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yoludur.

Bu yolda olmayanlar vatan hainidir.

Gelelim Emevi Camisi konusuna.

Emevi Camisi önceden “Vaftizci Yahya Kilisesi” iken 635'te camiye çevrildi. 70 yıl hem cami hem kilise olarak kullanıldı.

Erdoğan, Esad’ı devirip namaz kılamadı ama MİT Başkanı İbrahim Kalın bu önemli hedefi (!) Emevi Camisi’nde namaz kılarak sıfırladı.

Kalın bu rolü Erdoğan’dan kaptı.

Emevi Camisi’nin üç minaresi var.

Doğu tarafında burç üzerinde “Hz. İsa Minaresi” var.

Hz. İsa peygamberin yeryüzüne bu minareden ineceğine inanılıyor.

Demek ki Müslümanlar Emevi Camisi’nde namaz kılarken Hz. İsa ansızın minareye inecek.

Bu şeref de Müslümanlara ait olacak.

Değerli okurlarım;

Erdoğan ve AKP’lilerin Emevi Camisi hevesi ve hırsını gerçekten anlamak zor.

Suriye’de muhteşem Osmanlı eserleri ve efsane Mimar Sinan’ın 2 tarihî eseri var.

Suriye’deki Osmanlı eserlerini 25 yıldır inceleyen ve 8 kitap yazan Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Kürsüsü hocası Suriyeli Mahmud Zeynel Abidin, Halep’teki eserleri Habertürk’e şöyle anlatmıştı:

-“Halep mimarisinin yüzde 70’i Osmanlı eserlerinden oluşuyordu. Tamamı yok oldu. Tahrip edilen 200’e yakın eserden 33’ünü ben fotoğrafladım

2’sinin Mimar Sinan’a ait olduğunu tespit ettim. Biri tamamen yok olmuş, biri de yüksek oranda tahrip edilmiş.”

Tahrip edilen Dukaginzâde Mehmet Paşa Camisi 1550-1553’te Halep’te yapılan bir külliye.

2011'de Esad’ın saldırıları ile caminin kubbe ve minaresi yıkılmış.

Osmanlı hayranı Erdoğan ve AKP’lilerin hedefi neden Osmanlı eserleri ile Mimar Sinan camileri değil?

Erdoğan neden Mehmet Paşa Camisi’nde namaz kılmayı hedeflemedi?

Olur da Emevi Camisi’ne namaz kılmaya giderse Erdoğan, aman ha ekibini unutmasın:

Elinde kılıcı ile minbere çıkacak Diyanet İşleri Başkanı ve üniformaları ile Kuvvet Komutanları.

MİT Başkanı Kalın’ın Suriyeli HTŞ lideri Ebu Muhammed el Colani’nin sürücüsü olduğu araçta olması Türkiye ile Suriye’nin umarım önemli bir diyalog başlangıcı olur.

Kalın, HTŞ lideri Colani’ye terör örgütü PKK uzantısı PYD ve YPG hakkında ne düşündüğünü sordu mu acaba?