Emevi Camisi’ndeki izdihamın nedenini öğrenenler şoke oldu. 5 kişi ölmüş 16 kişi yaralanmıştı

Suriye'de Emevi Camisi'nde Cuma namazı esnasında yaşanan izdihamın tanığı Ali Hasan, “Cuma günü yemek dağıtıldığı için yoğunluk vardı ve Cuma namazına girmek isterken insanlar öldü" ifadelerini kullanırken, bir başka tanık Abdullah Nana ise, "Cuma namazına ve yemek davetine gelenler birbirine karıştı ve kargaşa oldu" dedi.

Suriye'de Cuma namazı sırasında yaşanan izdihamın nedeni ortaya çıktı. Başkent Şam'daki Emevi Camisi'nde 5 kişinin ölümüne yol açan izdihamın tanıkları, olayın nedeninin bir sosyal medya fenomeninin ücretsiz yemek dağıtması olduğunu belirtti. Cuma namazı esnasında camiye girmek isteyenlerin birbirini ezdiğini söyleyen Ali Hasan, "Yemek dağıtıldığı için yoğunluk vardı ve Cuma namazına girmek isterken insanlar öldü. Çok kalabalıktı. Emevi Camii'nin kapısında insanlar birbirlerini ezdiler” dedi.

“NAMAZA VE YEMEK DAVETİNE GELENLER BİRBİRİNE KARIŞTI"

Yaşanan izdihama tepki gösteren Abdullah Nana, “Yaşanan kalabalığın nedeni Cuma namazını ve yemek davetini birleştirmeleri oldu. Bu çok yanlıştı. Cuma namazına ve yemek davetine gelenler birbirine karıştı ve kargaşa oldu. O yüzden fazlaca kalabalık oldu. Güzel bir şekilde yemek dağıtımı gerçekleşmedi, davet eden kişi o kadar kalabalık olacağını düşünmedi. Millet cahillikten dolayı bu kadar kalabalığa neden oldu. Yemek dağıtan kişi ve askerler o kadar kalabalık olacağını bilemedi” diye konuştu.



Yemek dağıtımının düzensiz olmasına dikkat çeken Ali Bakranlı ise, insanların birbirlerini ezdiklerini ifade ederek "Emevi Camisi çok kalabalık olmuştu. Yemek davetiyle, namaz saati aynı zamana denk geldi ve insanlar birbirlerini ezdi. 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Yazık, günah çok sayıda insan zarar gördü. Yemek daveti için sosyal medyada paylaşım yapıldı ve çok kalabalık oldu. 50 koyun kesip, pilav üstü et yapıp dağıttı. Daha düzgün olması lazımdı, o kadar insan öldü yazık günah” şeklinde konuştu.