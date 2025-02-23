Emevi Camisi'ne Gaziantep halıları serildi

Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından tarihi Emevi Camisi'nde yenileme ve bakım çalışmaları başlatıldı.

Bu kapsamda Gaziantepli ustalar tarafından titizlikle hazırlanan halılar Şam'a ulaştırıldı.

Caminin ibadete açık bölümlerindeki eski halıların kaldırılmasının ardından, yerlerine dokumasında geleneksel motifler ve otantik renkler kullanılan yeni halılar serildi.

Emevi Camisi'nde 43 yıldır müezzinlik yapan Muhammed Bilun, yaptığı açıklamada, camide yapılan halı değişimi ve restorasyon çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bilun, "Halılar en son 2006'da değiştirilmişti ve artık iyi durumda değillerdi. Hem caminin restorasyonu yapıldı hem de halılar yenilendi." ifadelerini kullandı.

Halıların ayrıca caminin estetik görünümüne katkı sağladığını vurgulayan Bilun, "Renkleri güzel, dokuları hoş, oldukça rahat. Allah emeği geçenlerden razı olsun." diye konuştu.

Emevi Camisi'nde gönüllü olarak halı temizliği yapan 31 yaşındaki Abıla Fatta da camide ilk kez halı değişimine şahit olduğunu belirtti.

Fatta, "Devrik rejim, dini merkezler ve ibadet yerlerine ilgi göstermiyordu. Ramazan ayı, önceki yıllardan tamamen farklı olacak." değerlendirmesini yaptı.

Şamlı Muhammed El Bekai ise "Emevi Camisi Şam'ın medeniyeti ve mirasını temsil ediyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Şam'da ramazan daha coşkulu karşılanacak." ifadelerini kullandı.

