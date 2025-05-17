Emiliano Martinez Aston Villa'ya veda etti

Arjantinli file bekçisi Emiliano Martinez Aston Villa'nın Tottenham'ı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından gözyaşları içinde taraftarlarıyla vedalaştı.

GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİ

Maç içinde zaman zaman agresif hareketleri ve rakip takımı kışkırtmasıyla tanınan Martinez bu kez duygusal anlar yaşadı. Forma giydiği Aston Villa ile Premier Lig'e damga vuran tecrübeli eldiven için eski Manchester United oyuncu Roy Keane, "Onlar için büyük bir kayıp olacak" dedi.

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNE GELDİ

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Emiliano Martinez için Suudi Arabistan ve MLS ekipleri devrede. Arjantinli oyuncunun yeni takımı henüz belli değil. Aston Villa ise Martinez'in yerine Espanyol forması giyen Joan Garcia ile doldurmayı planlıyor.