Galatasaray'ın genç yıldızı aylık sadece 25 bin TL kazanıyor

Maçın kalanında 19 yaşındaki stoper Emin Bayram başarılı bir performans ortaya koymuştu.Kasımpaşa maçında göz doldurdu!

6. haftada deplasmanda oynanan Kasımpaşa maçına 11'de başlayan genç stoper fizik gücü, doğru zamanlama ve temaslı tatlı sert oyunuyla dikkat çekti.

Soğuk kanlı yapısıyla da takım arkadaşlarına güven veren Emin Bayram 90 dakika sahada kaldı.

OKAN BURUK'UN VERDİĞİ ŞANSI İYİ KULLANDI

Emin Bayram geçen sezonu TFF 1. Lig ekibi Boluspor'da kiralık geçirdi. 30 maçta 2 gollük istatistik ortaya koyan 19 yaşındaki yıldız adayı Galatasaray'a güçlü dönmüştü.

Emin Bayram sakatlandığı döneme kadar Okan Buruk'un hazırlık kampında şans verdiği ve performansını beğendiği bir isimdi.

FATİH TERİM PROFESYONELLİĞE GEÇİRDİ

2013 yılında Galatasaray alt yapısında futbola başlayan Emin Bayram 2019 yılında Fatih Terim döneminde profesyonel yapıldı. Genç oyuncu daha 16 yaşındayken A Takım forması giymeye başladı.

TAKIMIN EN AZ ALANALARI

Fanatik'in haberine göre 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.86 boyundaki stoper Galatasaray'da aylık 25 bin TL kazanıyor. Emin Bayram bir diğer genç stoper Metehan Baltacı ile birlikte takımın en az kazanını. Metehan Baltacı da aylık 20 bin TL ücret alıyor.

YETENEĞİNİ GÖRDÜ

Emin Bayram daha önce Galatasaray forması giyen başarı oyuncu Emre Çolak gibi Esenler Atışalanı'nda futbolla tanıştı. Emre Çolak'ı keşfeden emektar hoca Emin Tetikli, Emin Bayram'daki yeteneği görerek Galatasaray alt yapısına kazandırdı.