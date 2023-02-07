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  • Emin Pazarcı’dan ‘bugün bari sussanız’ diyen vatandaşa: Yook öyle şey… Çakacağız hem de vura vura

Emin Pazarcı’dan ‘bugün bari sussanız’ diyen vatandaşa: Yook öyle şey… Çakacağız hem de vura vura

‘Bugün bari sussanız’ diyen vatandaşa Emin Pazarcı’dan tepki çeken yanıt geldi. Emin Pazarcı, “Yook öyle şey… Çakacağız hem de vura vura” dedi.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 13:20
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Emin Pazarcı’dan vatandaşa tepki çeken deprem cevabı

Emin Pazarcı’dan ‘bugün bari sussanız’ diyen vatandaşa: Yook öyle şey… Çakacağız hem de vura vura
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Türkiye iki büyük depremle sarsıldı . Bu süreçte Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı’dan tepki çeken paylaşım geldi.

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, bir vatandaş verdiği cevap eleştiri konusu oldu.

Emin Pazarcı, Twitter hesabından şunları paylaştı:

Yaşadım, biliyorum...

17 Ağustos'ta bölgedeydim. Günlerce kaldım, enkaz üstünde çalıştım.

Bugün hava şartları çok ağır. Ama şu ana kadar 2.500 kişi enkazdan sağ çıkarıldı. 17 Ağustos'ta ilk 24 saat harekete bile geçilememişti.

Allah emeği geçenlerden razı olsun.

Ali Baz Karanfil isimli bir vatandaş ise Emin Pazarcı’nın bu paylaşımında, “Bugün bari sussanız” şeklinde yorum yaptı.

Emin Pazarcı ise vatandaşa şu ifadelerle cevap verdiği görüldü:

Yook öyle şey… Çakacağız hem de vura vura

NE OLDU

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde ise 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

10 kentte hasara neden olan depremler sonrasında binalar çöktü, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

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zonguldak
7.02.2023 14:41
adam doğru demiş bi susun be  
 
Şimendifer
7.02.2023 14:40
Soyadı pazarcı,o susmaz boş konuşmaya bayılır,bağırmaya bayılır  
 
Yalakalığın bu kadarı .PES
7.02.2023 14:39
Yalakanın önde gideni. Millet can derdinde bunlar halen çakma peşinde . Yazıklar olsun, yazıklar olsun  
 
TÜM YORUMLAR (27)
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