Emine Çal’ın “KOLHİS” adlı romanı Luna yayınlarından piyasaya çıktı

Roman, canlarının yandığı bir gelişme sonrası, yaşadıkları şehirde artık barınma imkânı kalmayan, kendilerini mecburi bir sürgüne tabi tutan ailenin dramı ve hayata yeniden tutunma öyküsünü işliyor.

Roman kahramanı bunu, “Hikâyeniz; hikâye değil de bataklıksa eğer, hikâyeniz; kimsenin bilmesini istemediğiniz bir sırrı taşıyorsa ve canınızı yakıyorsa eğer, onu toprağa gömer, unutmaya, unutturmaya çalışırsınız. Unutulmak isterseniz, hayatınızı saklambaç oynar gibi tetikte yaşamak zorunda kalırsınız. Ama hikâyenizi unutur musunuz, unutturabilir misiniz? Hayır, unutturamazsınız, unutamazsınız! Geçmiş, seni gölge gibi takip eder. O gölgenin ağırlığını, yükünü taşımaktan yorulur, isyan edersiniz.” diye anlatıyor. Ve toplumun suçlunun yakınlarını da suçlu gibi gördüğüne isyan ediyor.

Prof. Dr. Bilge Ercilasun’un arka kapak yazısıyla piyasaya çıkan 214 sayfadan oluşan roman, kitap marketlerde ve internet sitelerinde 264 liradan satışa sunuldu.

“Toplumcu, gerçekçi” bir çizgide yazım hayatını sürdüren Emine Çal’ın, bu beşinci eserinde de yine aynı kulvarda olduğunu anlıyoruz.

Gazeteci kökenli olan yazar, Ankara’da doğdu. Bahçelievler Cumhuriyet Lisesi’nin ardından, Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık Bölümü’nü bitirdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Basın Merkezinde başladığı çalışma hayatını, Son Havadis Gazetesi’nde muhabir olarak sürdürdü. Ardından Hürriyet Gazetesi dergi grubu, Ulusal Basın Ajansı (UBA), Turkish Daily News, Kanal E, TRT ve Anadolu Ajansı’nda çalıştı. Siyasi partiler, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Parlamento ve ekonomi muhabirliğinin yanı sıra, haber istihbarat şefliği, redaktörlük, metin yazarlığı yaptı. TRT’de “Gün Başlıyor” programı için kısa bölümler hazırladı. Bir süre Turban İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde basın danışmanı olarak görev aldı.

2011’de Anadolu Ajansı’ndan emekli oldu.

“Güz Kasabası”,

“Ragıp Bey ve Melekleri”,

“Mor Gecelerin Suskun Dili,”,

“Kırık Değirmen Sokağı” adlı romanları yayımlandı.

Yazar, yaşamını Ankara’da sürdürüyor.