Emine Erdoğan, Ahmed Şara'nın eşi ile görüştü

Kaynak: DHA
Emine Erdoğan, Ahmed Şara'nın eşi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında ülkemizi ziyaret eden Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad'ın eşi Latife El Durubi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye'de kadınların ve çocukların yaşamına dokunacak ortak projeleri ele aldık. Yeniden inşa sürecinde kadınların diyalog ve dayanışma ile kuracağı köprülerin önemine değindik" ifadelerini kullandı.

SIFIR ATIK KONUSUNDA İŞ BİRLİĞİ
Görüşmede ayrıca çevresel sorumluluk konuları da gündeme geldi. Emine Erdoğan, Latife El Durubi'nin Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak verdiği destek için teşekkür etti.

BARIŞ VE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU
Emine Erdoğan açıklamasının devamında, "Antalya'dan yükselen bu yapıcı temasların barışa, iş birliğine ve yarınlara katkı sunmasını temenni ediyorum" dedi. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacak bu buluşma, bölgesel barış çabalarına da destek olmayı hedefliyor.

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