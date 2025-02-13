Emine Erdoğan'den 'Berat Kandili' mesajı

Düzenleme: Kaynak: AA
Emine Erdoğan'den 'Berat Kandili' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin ve İslam aleminin Berat Gecesini tebrik ediyorum. Bu kutlu gecenin vesilesiyle Cenab-ı Hak'tan insanlığa hidayet ve savaş bölgelerindeki mazlum kardeşlerimize kurtuluş niyaz ediyorum. Ramazan-ı Şerif'e esenlikle kavuşma duasıyla, gecemiz mübarek olsun. Kur'an-ı Kerim'in nuru yeryüzünü kuşatsın" ifadelerini kullandı.

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