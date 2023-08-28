Emine Erdoğan Şule Yüksel Şenler'i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, "Birleşen Yollar" ve "Huzur Sokağı" romanlarıyla hatırlanan gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 4. yılında andı.

Emine Erdoğan Şule Yüksel Şenler'i andı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük dava insanı Şule Yüksel Şenler'in mücadelesi, fikirleri ve eserleri bugün her yürekte yankılanıyor. Yaktığı direniş meşalesi karanlığı aydınlatmaya, zihinlerdeki zincirleri kırmaya devam ediyor. Sevgiyle, hoşgörüyle, umutla tüm insanlığı kucaklamaya çalışan Şule Yüksel Şenler'i vefatının yıl dönümünde hasret ve dua ile anıyorum." ifadelerini kullandı.

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Erdoğan, paylaşımında, üzerinde "Fikir ve idealleri ile insanlara rehber olan Şule Yüksel Şenler'i rahmetle anıyorum." yazısının yer aldığı Şenler'in fotoğrafına da yer verdi.

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ERDOĞAN ÇİFTİNİN TANIŞMA HİKAYESİNİ ANLATMIŞTI

Şule Yüksel Şenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan'ın tanışmasına vesile olan isim olarak da biliniyor. Şenler Erdoğan ve eşinin tanışma hikayesini böyle anlatmıştı;

"1967 - 1968 yıllarında Emine Hanım'la tanıştık. Çok aktif, kültürel sahalarda çalışmasını seven birisiydi. Beraberliğimiz ve çalışmamız oldu. Ben tesettüre gireli birkaç yıl olmuştu. Emine Hanım ile Tayyip Bey'in karşılaşmalarına ben neden oldum.

Erbakan Taksim'de konuşuyordu. Tayyip Bey anons yapıyordu. Yine coşturucu şiirler okuyup gelenleri takdim ediyordu. Biz ön sıradaydık. Karşılıklı bir çekim oldu. Sonra Emine'ye 'Ne oldu yüzün kızardı' dedim. O da 'Ben o zatı rüyamda gördüm. Benim onunla evleneceğim söylendi' diye yanıt verdi. Tayyip Bey'le konuştum. Onun da niyeti olduğunu anlayınca birliktelikleri oldu."

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ŞULE YÜKSEL ŞENLER KİMDİR?

9 Mayıs 1938'de Kayseri'de doğdu. Babasının memuriyetinden dolayı Anadolu'nun birçok şehrinde bulundu. 7 yaşındayken, ailesi İstanbul'a yerleştikten sonra okula başladı. Gençlik yıllarında çok okuyan, iyi derecede dikiş bilen, resim ve müzik gibi sanat dallarıyla da ilgilenen Şule Yüksel, asri bir hayat sürüyordu. Annesinin rahatsızlığı ve babasının meşguliyetleri sebebiyle eğitimini yarım bıraktı. Bu arada hikâyeler yazıyor, yazıları çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanıyordu. 1950 yıllarda Kıbrıs mitinglerine katıldı, kürsülerden şiirler okudu.

Daha sonra Adalet partisinde görev aldı. Bir yandan da hayattaki konumunu sorgulamaya devam ediyordu. Abisi Özer Şenler'in isteği üzerine katıldığı Risale toplantılarında Şule Yüksel'in dönüşümünün ilk tohumları atılmış oldu. Huzur Sokağı adlı meşhur romanını da bu yıllarda gazetede tefrika halinde yayınlamaya başladı. Kitap olarak basıldığı dönemde rekor satışa ulaşan, elden ele dolaşan ve bir fenomen haline gelen roman 1970 yılında Birleşen Yollar ismiyle sinemaya da aktarıldı. Şule Yüksel Şenler Anadolu'nun hemen her yerini dolaşarak konferanslar verdi.

1967 yılında Yeni İstiklal gazetesinde yayınlanan "İslam Kadınına Hitap" başlıklı yazısından dolayı davalık oldu. Daha sonra "Ağlayın Ey Müslüman Kardeşlerim Ağlayın" başlıklı yazısında dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a hakaret ettiği gerekçesiyle 1971 yılında hapse girdi. 9 ay 10 gün hapis yattı. 1960'lardan bu yana birçok gazete ve dergide kalem oynatan Şule Yüksel Şenler, sağlığı izin verdikçe yazmaya devam etmişti.

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