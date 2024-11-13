Emine Erdoğan'dan COP29'a ilişkin paylaşım

Düzenleme: Kaynak: AA
Emine Erdoğan'dan COP29'a ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, COP29 zirvesinin, iklim eylemi için ortak bir gelecek inşa etme yolunda umut verdiğini belirtti.

Gençlerin çevreye duyarlı çabalarını ve Azerbaycan'ın bu süreçteki vizyoner liderliğini görmekten duyduğu mutluluğu ifade eden Erdoğan, samimi ev sahipliği için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile eşi Mihriban Aliyeva'ya gönülden teşekkür etti.

Son Haberler
Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu sakatlandı. Resmi açıklama geldi
Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu sakatlandı. Resmi açıklama geldi
Zonguldak'ta geniş kapsamlı afet tatbikatı yapıldı
Zonguldak'ta geniş kapsamlı afet tatbikatı yapıldı
Beşiktaş Başkanı Arat TFF Başkanı ile görüşecek. Riva’da kritik zirve
Beşiktaş Başkanı Arat TFF Başkanı ile görüşecek. Riva’da kritik zirve
Tüm siyasi lideri kara kara düşündürecek anket
Tüm siyasi lideri kara kara düşündürecek anket
Bu köyde tarım halen karasabanla yapılıyor
Bu köyde tarım halen karasabanla yapılıyor