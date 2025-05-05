Emine Erdoğan'dan 'Dünya Ebeler Günü' paylaşımı

Kaynak: AA
Emine Erdoğan'dan 'Dünya Ebeler Günü' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Ebeler Günü’nde tüm ebeleri kutladı ve onların annelere güç veren varlıklarını övdü.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Dünya Ebeler Günü'ne ilişkin paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Anne ve bebeğin kavuşma anının ilk tanığı ebelerimiz, kadim bir mesleğin mensupları. Mucizeyi, sevgi dolu elleriyle kucaklayan kahramanlar. Varlıkları ile her anneye güç vermeye devam eden tüm ebelerimizin Dünya Ebeler Günü Kutlu olsun."

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