Dernekten yapılan açıklamaya göre, 20. yılını kutlayan TOGEM-DER’in “Bir Alışveriş, Bin İyilik” sloganıyla hayata geçirdiği etkinlik, TAŞYAPI Şişli Etkinlik Alanı’nda gerçekleşecek. Pazar, 14, 15 ve 16 Aralık tarihlerinde ziyaretçilere açık olacak.

Etkinlikte markalar tarafından bağışlanan binlerce yeni ürünün yanı sıra mobilya, giyim, ayakkabı, aksesuar, ev eşyası ve elektronik ürünler uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Derneğin mefruşat, giyim ve yemek atölyelerinde üretilen ürünler de yer alacak.

Onarılan mobilyalar, yeniden dikilen giysiler, sıfır atık odaklı tasarımlar ve ikinci el eşyalar, sürdürülebilir yaşam bilincini artırmak amacıyla ziyaretçilerle buluşacak.

HER ÜRÜN NAR TANELERİ GİBİ İYİLİĞE DÖNÜŞECEK

Etkinliğin sembolü nar, tarih boyunca bereket ve dayanışmayı temsil ediyor. Pazardan alınan her ürün, nar taneleri gibi iyiliğe dönüşecek ve elde edilen gelir sosyal yardım projelerinde kullanılacak.

Yeni yıl hediyeleri için anlamlı ve ekonomik alternatifler sunan pazar, hem çevre dostu hem de toplumsal fayda sağlayan alışveriş imkânı sağlıyor. Yenilenmiş mefruşat ürünleri, restore edilmiş mobilyalar ve iyiliğe kazandırılmış parçalar, özel hediyelik seçenekler arasında öne çıkıyor.

Girişin ücretsiz olduğu “Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı”, herkesi bu iyilik hareketine katılmaya davet ediyor.