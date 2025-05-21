Emine Erdoğan'dan Türk Mutfağı Haftası paylaşımı

Emine Erdoğan, sosyal medya paylaşımında, Türk mutfağının çocukluğu anımsatan kokusu ve tadıyla, binlerce yıllık tarihiyle toprağın bereketini, kültürün zenginliğini ve insanın gönül cömertliğini sofralara taşıyan eşsiz bir miras olduğunu vurguladı.

Paylaşımında Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“‘Türk Mutfağı Klasikleri’ temasıyla 4’üncü kez kutladığımız 21–27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası’nı yürekten tebrik ediyorum. Bizi geçmişe bağlayan, geleceğe taşıyan birer kültür köprüsü olan asırlık tariflerimizi, bu yıl da dünyayla buluşturmak ülkemiz için büyük bir mutluluk. Yurt dışındaki temsilciliklerimizde düzenlenecek etkinliklerle, Türk mutfağının evrensel diliyle farklı kültürler dostluk sofrasında buluşacak. 81 ilimizde ise her bölgenin özgün lezzetleri yeniden ortaya çıkacak.

Bu değerli hafta dolayısıyla tariflerimizi öğrenen herkesin, mutfağımızın taşıdığı derin anlamları da hissedebilmesini dilerim. Ve tabii ki, gelenekten geleceğe uzanan bu değerli mirasın; sağlıkla, sürdürülebilirlikle ve sevgiyle yaşatılmasını temenni ediyorum. Sofralarımızdan bereket, kültürümüzden birlik eksik olmasın.”