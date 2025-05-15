Emine Erdoğan'dan 'Uluslararası Aile Günü' paylaşımı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Uluslararası Aile Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Ailenin, bir milletin en güçlü sığınağı, değerlerin temeli ve karakterin yansıması olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, toplumu ayakta tutan sevgi, saygı ve bağlılığın önce ailede filizlendiğini vurguladı.

Emine Erdoğan, ailenin sağlam olması halinde toplumun da dayanıklı olacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin geleceği, bugünün güçlü aileleriyle şekilleniyor. 2025’in Aile Yılı ilan edilmesi, bu anlayışla atılmış önemli bir adım. Uluslararası Aile Günü vesilesiyle bu değerli kararı tekrar vurguluyor, aile kurumunun her koşulda korunmasını vazgeçilmez bir görev sayıyorum. Çünkü aileye sahip çıkmak, ortak geleceğimizi güvence altına almaktır. Her birimizin sorumluluğu, aile bağlarını yaşatmak ve güçlendirmektir. Ailelerimizi hep birlikte koruyalım, birlikte büyütelim. Unutmayalım ki Türkiye’nin gücü, ailelerin birliğinden kaynaklanır.”