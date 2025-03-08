Emine Erdoğan'ın ilmek attığı halı, açık artırmayla satıldı: Geliri depremzede kadınlara bağışlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Türkiye İş kadınları Derneği'nin deprem bölgesindeki kadınları desteklemek amacıyla gerçekleştridiği ''Hayata Bağlayan İlmekler'' müzayede gecesine katıldı. Müzayedede deprem bölgesindeki kadınların ilmek ilmek işlediği halılar ile Emine Erdoğan'ın ilmek attığı Pazırık halısı, geliri depremzede kadınlara bağışlanmak üzere açık artırmayla satıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye İşkadınları Derneği'nin deprem bölgesindeki kadınları desteklemek amacıyla düzenlediği "Hayata Bağlayan İlmekler Bağış Müzayedesi"ne katıldı.

Emine Erdoğan, "Biz, kadın istihdamının artmasını ve bunun cinsiyet adaleti ekseninde gerçekleşmesini istiyoruz. TİKAD olarak sizler projenizle, hem kadınlara ekonomik güç verdiniz, ailelerinin refahını desteklediniz, bölgesel kalkınmayı tetiklediniz, hem de kültürel mirası korudunuz. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'daki pilot uygulamaların, hızla diğer illerde de yaygınlaşmasını diliyorum." dedi.

Kadınların istihdam edilmesinin, halka halka büyüyen etkileri olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Aile Yılı kapsamında iş ve aile hayatı arasındaki dengeye yaptığımız vurguyu fark ettiğinizi tahmin ediyorum. Biz, kadınların iş ve aile arasında sıkıştıkları için birinden birini seçmek zorunda kalmalarını istemiyoruz. İhmal edilmemiş sağlıklı bir aile hayatı sürdürebilmelerine elverişli bir zemin oluşmasının savunuculuğunu yapıyoruz. TİKAD'ın bu konuya önemli çözüm önerileri getireceğine inanıyorum. Çünkü kadınlara dair meselelerde en iyi reçetelerin yine kadınlar tarafından oluşturulabileceği düşüncesindeyim."

TİKAD'ın Hayata Bağlayan İlmekler Sergisi'nin açılışını yaparak, dokunan halılar hakkında bilgi alan Erdoğan, dünyanın bilinen ilk Türk halısı olan Pazırık halısının uyarlamasına, dokuma sanatçısı Raziye Başeğmez ile birlikte ilmek attı.

TİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Bulut, 100 yıldır saklanan ve yüzde yüz saf ipeğe nakış ve iğne oyalarıyla işlenen halı mektubunu günün anısına Erdoğan'a hediye etti.

Program kapsamında düzenlenen Hayata Bağlanan İlmekler Halı Müzayedesi'nde ise sanatçılar Fırat Neziroğlu, Kadriye İnal, Ece ve Ayşe Ege ile Sevan Bıçakçı tarafından tasarlanan ve depremzede kadınlar tarafından dokunan halılar ile Emine Erdoğan'ın ilmek attığı Pazırık halısı, geliri depremzede kadınlara bağışlanmak üzere açık artırmayla satıldı.