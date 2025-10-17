Alanya Belediyesi, yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların taleplerine hızlı şekilde yanıt vermeye devam ediyor. Yeşilöz Mahallesi'nde yaşayan Emine Önal'ın yaşam durumlarının zor olduğunun tespit edilmesi üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmaların ardından Alanya'da yaşayan yabancı hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan konteyner ev, aileye teslim edildi. Evin teslim törenine Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, Belediye Meclis Üyeleri Halime Dim Ceylan, Ufuk Aras Solmaz, Ali Taşlı ve İrem Yunusoğlu katıldı.

"İYİLİK SINIR TANIMIYOR"

Alanya Belediye Meclis Üyesi Halime Dim Ceylan, "Bugün Emine ablamıza iki kızıyla birlikte daha iyi yaşam şartlarında hayatını sürdürebilmesi için yeni bir ev hediye ediyoruz. Bu konuda bize destek olan hayırseverlerimize minnettarız. İyilik sınır tanımıyor. Din, dil, ırk ayrımı yapmıyor. İyi olan her yerde ve her zaman iyi oluyor. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz'' dedi.



Yeni evine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Emine Önal, Alanya Belediyesi'ne ve emeği geçen hayırseverlere teşekkür etti.