Emine Yıldırım’a Tokyo’dan ödül

Türk Sineması’nın yurt içinde olduğu kadar özellikle yurt dışında da başarılı bir şekilde temsil edilmesi, açıkçası bir sinemasever olarak beni gururlandırıyor.

Son olarak, yönetmen Emine Yıldırım’ın ilk uzun metraj filmi ‘Gündüz Apollon Gece Athena’, 37. Tokyo Film Festivali'nde ‘Asya’nın Geleceği’ bölümünde ‘en iyi film ödülü’ne layık görüldü. Türkiye’den yarışan tek yapım olan film, festivalde gösterildiği seanslarda büyük ilgi toplarken izleyici biletleri de günler öncesinden tükendi. Festivale Emine Yıldırım, filmin oyuncuları Ezgi Çelik ve Barış Gönenen, kurgucu Selda Taşkın, ses tasarımcısı Metin Bozkurt ve yapımcı Dilde Mahalli katıldı.

Jüri ödülü, “Hem başkahramanının hem yardımcı karakterlerinin anlatıya derinlik katmanları veren sıra dışı performanslarıyla özgün bir film. Bu film, yalnızca ilgi çekici bir yapım olmakla kalmıyor, aynı zamanda görsel olarak da büyüleyici ve geçmişle bugünü zahmetsizce, tazeleyici bir bakışla birbirine bağlıyor” sözleriyle takdim etti. Ekibi, tebrik ediyorum. Gururlandık.

‘Hücreler’ için son 6 oyun

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Engin Günaydın, Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Nilperi Şahinkaya, Kubilay Aka, Deniz Cengiz ve Gökçen Gökçebağ gibi oyuncuları aynı sahnede buluşturan BKM prodüksiyonu ‘Hücreler’, son 6 oyununu sahnelemek için geri sayıma başladı.

‘Nejat’ isimli karakterin yaşadığı olumsuzluklar karşısında vücudundaki hücrelerinin verdiği tepkiler sahneye taşınıyor. ‘Hücreler’, çökmekte olan bir organizmanın içinde hayatta kalmaya çalışan hücrelerin ironik hikâyesini anlatıyor.

Engin Günaydın’ın kaleminden çıkan BKM imzalı oyun, 20 Kasım’da Bostancı Gösteri Merkezi’nde, 29 Kasım, 26 Aralık, 10 Ocak 2025, 17 ve 18 Şubat 2025 tarihlerinde Maximum Uniq Hall’da seyirciyle buluşacak.

Cem Adrian’ın 20 yıllık ‘Mücevher’i

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Kariyerinin 20. yılını kutlayan Cem Adrian, uzun süredir üzerinde çalıştığı ‘Mücevher’ isimli albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu.

Cem Adrian’ın 20 yıllık üretimi içerisinden bir seçkisi niteliğindeki 80 şarkıdan oluşan albümdeki eserler, Ajda Pekkan’dan Haluk Bilginer’e, Cem Yılmaz’dan Emel Sayın’a, Demet Akbağ’dan Ceza’ya, Mustafa Alabora’dan Bülent Ortaçgil’e, Teoman’dan Okan Bayülgen’e, Demet Evgar’dan Mercan Dede’ye, Emir Can İğrek’ten Mert Fırat’a, Selçuk Yöntem’den Gaye Su Akyol’a, Selda Bağcan’dan Sagopa Kajmer’e 92 sanatçı tarafından yorumlandı.

Eşi benzeri görülmemiş bir ortaklığa dönüşen ve Türkiye’de şu zamana kadar gerçekleştirilmiş en fazla eser ve renk çeşitliliği barındıran kariyer albümü ‘Mücevher’, bir başyapıt olarak yerini aldı. Hepsi birbirinden değerli şarkılar. Dinleyeni bol olsun.