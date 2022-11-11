Eminönü'de bir vatandaş elindeki paraları havaya savurdu. Toplayıp geri verdiler yine havaya attı

İstanbul Eminönü'nde bir vatandaş elindeki paraları havaya savurdu.

Paraların yere düşmesiyle birlikte çevrede bulunan vatandaşlar arasında para toplama yarışı başladı.

Araya özel güvenlik girerek paraların geri toplanmasını istedi.

Video Selen Tuncer isimli Tiktok kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

Videoya "Rahmetli Kemal Sunal'ın filmleri gerçek oluyor, TL o kadar değersiz mi oldu" gibi yorumlar yapıldı.