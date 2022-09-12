Eminönü’nde 4 katlı han alev alev yandı

İHA'nın haberine göre, yangın, saat 10.00 sıralarında Fatih Sururi Mahallesi Hacı Hanı Sokak’ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın en üst karında çanta imalatı yapılan iş yerinde çıkan yangın kısa sürede katın tamamını sardı.

Yangının çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, dumandan etkilenen 1 kişiyi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile tamamen söndürüldü.

Binanın en üst katındaki iş yerinde çıkan ve kısa sürede tüm kata yayılan yangından yükselen alevler bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yangının çıktığını gören Necip Hacipoğlu, “Bir anda başladı. Alt katta berberin alarmı vardı. Alarm sesini duymuşlar, şüphelenmişler. Bir anda camlardan alev çıktı. Bir anda patlamaya başladı camlar, ateşler çıkmaya başladı. İtfaiye ekipleri de hemen geldi” dedi.

İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedenini tespit etmek için inceleme başlattı.