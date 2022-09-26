Eminönü'nde Hintliler kılıç ve palalarla birbirine girdi. Bakın gerçek ne çıktı

Hintlilerin ellerinde kılıç ve palalarla İstanbul Eminönü Meydanı'nda çektikleri film sahnesi paniğe yol açtı.

Meydana uzak mesafede olan vatandaşlar kameraları fark etmeyince, gördüklerini gerçek sanarak emniyet mensuplarına haber verdi.

Bir grup Hintlinin izinlerini alıp çekim yaptığı alana gelen polis, belgeleri inceledikten sonra bir sorun olmadığını anlayarak meydandan ayrıldı.