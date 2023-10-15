Eminönü’nde insan seli

Güzel havayı fırsat bilen İstanbullular Eminönü’nde insan seline neden oldu.
İstanbul'da Tarihi Yarımada'da bulunan Mısır Çarşısı ve çevresi hafta sonu en yoğun günlerinden birini yaşadı.
Havanın güzel olmasını fırsat bilenler, gezmek ve alışveriş yapmak için dışarı çıkarken, kentteki birçok noktada yoğunluk oluştu.
Eminönü ve Mısır Çarşısı'nda dün öğle saatlerinden itibaren başlayan kalabalık, özellikle saat 15.00'ten sonra daha da arttı.
Gezmek için Tarihi Yarımada'yı tercih eden turistlerin de etkisiyle Mısır Çarşısı'ndan Kapalı Çarşı'ya kadar olan noktada yoğunluk oluştu.
Kalabalıkta ilerlemek isteyenler uzun süre beklemek zorunda kaldı.