Eminönü’nde insan seli

Güzel havayı fırsat bilen İstanbullular Eminönü’nde insan seline neden oldu.

KAYNAK: DHA
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İstanbul'da Tarihi Yarımada'da bulunan Mısır Çarşısı ve çevresi hafta sonu en yoğun günlerinden birini yaşadı.

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Havanın güzel olmasını fırsat bilenler, gezmek ve alışveriş yapmak için dışarı çıkarken, kentteki birçok noktada yoğunluk oluştu.

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Eminönü ve Mısır Çarşısı'nda dün öğle saatlerinden itibaren başlayan kalabalık, özellikle saat 15.00'ten sonra daha da arttı.

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Gezmek için Tarihi Yarımada'yı tercih eden turistlerin de etkisiyle Mısır Çarşısı'ndan Kapalı Çarşı'ya kadar olan noktada yoğunluk oluştu.

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Kalabalıkta ilerlemek isteyenler uzun süre beklemek zorunda kaldı.

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