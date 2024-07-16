Eminönü’nde korkutan fotoğraf

14 Temmuz Pazar günü, esnaf Murat Kaymaz’ın Eminönü’ndeki dükkanının üzerinde yer alan ve duvara sabitlenmiş elektrik kablolarını tutan kancanın bir bölümü koptu. Sökülen noktada kırılan duvardan taşlar da yere düştü.

Esnaf Kaymaz, olayın yaşandığı sırada kabloda elektrikten kaynaklı kıvılcım gördüğünü belirtirken, İzmir’deki olaya da dikkat çekerek sosyal medyada tepki gösterdi. Eminönü’nde bulunan farklı bir caddede ise elektrik aksamı barındıran bir altyapının açıkta bırakıldığı, kablo uçlarının koli bandıyla kapatıldığı görüldü.

Birçok dükkanın yer aldığı ve İstanbulluların alışveriş için sıklıkla tercih ettiği bölgede bazı aydınlatma kablolarının bakımsız kaldığı, bazı kabloların ise zemine doğru sarktığı göze çarptı. Esnaf Kaymaz, “Kablo şimdi bir kopsa sokak komple elektrik olacak.

TEDAŞ’a da bilgi verdik. Hepsini arıyoruz. Kablo, taşlarla birlikte duvardan çıkmış. Ucunda elektrik de var, düşse İzmir’de insanlar öldü ya, aynı öyle burada da ölecekler” şeklinde aktardı.

Eminönü’ne alışveriş için gelen ve caddedeki üstü parke taşıyla örtülmüş bir kablo aksamı hakkında konuşan Murat Demircan, “Ben İzmir’deki olayı gördüm ve çok üzüldüm. Beni endişelendirdi. Belediye ve taşeronlarda sorumsuzluk diz boyu, ilgilenmiyorlar.

İzmir’de de muhtemelen böyle bir şey oldu. İzmir’de de daha önce şikayet edilmiş ama çözülmemiş. Burada da çok var, rastlıyorum” dedi. Demircan, “Rastlamam bir şeyi değiştirmiyor. Şimdi gördüm, birazdan bir yağmur olsa sel olsa muhtemelen İzmir’dekinin benzeri burada da olur. Çünkü bakın koli bandıyla kapatmışlar maalesef. Zaten, öylesine yaşıyoruz; Allah dostluğuna” dedi