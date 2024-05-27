Emir Can İğrek şarkıyı bıraktı taraftarı coşturdu. Formasındaki detay dikkat çekti

Düzenleme: Selahattin Ekrekli
Emir Can İğrek şarkıyı bıraktı taraftarı coşturdu. Formasındaki detay dikkat çekti

Emir Can İğrek Galatasaray taraftarını coşturdu.

Trendyol Süper Lig’de Konyaspor galibiyeti ile 24. Şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray’da kutlamalar başladı.

RAMS Park’ta gerçekleşen kupa seremonisinde ilk olarak şarkıcı Emir Can İğrek sahne aldı.

Fanatik Galatasaraylı olduğunu bilinen Emir Can İğrek şarkılarıyla taraftarları coştururken bir yandan da kendisi coştu.

OKAN BURUK FORMASIYLA ÇIKTI

Şarkıların ardından açıklamalarda bulunan Emir Can İğrek ne kadar mutlu olduğunu ifade ederken Okan Buruk formasıyla çıkmasıyla ilgili olarakta "bize ikinci şampiyonluğunu yaşadı bir çok şey yaşadı" dedi.

İlgili Haberler
Galatasaray taraftarının pankartı kutlamalara damga vurdu
Galatasaray taraftarının pankartı kutlamalara damga vurdu
Wanda Nara bayram deyince ayağa kalktı
Wanda Nara bayram deyince ayağa kalktı
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme
Son Haberler
Madencilerden şike yürüyüşü Spor
Madencilerden şike yürüyüşü
Hindistan Başbakanı böyle oy istedi: Tanrı beni bir amaç için gönderdi Dünya
Hindistan Başbakanı böyle oy istedi: Tanrı beni bir amaç için gönderdi
Bu donanımı olmayan araçların satışı yasaklanacak. Tarih verildi Otomotiv
Bu donanımı olmayan araçların satışı yasaklanacak. Tarih verildi
Sahibini gören köpeğin sevinci göz doldurdu Video
Sahibini gören köpeğin sevinci göz doldurdu
Kuzey Kore'nin uydu roketi denemesi paniğe yol açtı Dünya
Kuzey Kore'nin uydu roketi denemesi paniğe yol açtı
Alanyaspor Fatih Tekke kararını verdi Spor
Alanyaspor Fatih Tekke kararını verdi
Çorlu’da boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı Yerel Haberler
Çorlu’da boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı