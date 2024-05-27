Emir Can İğrek şarkıyı bıraktı taraftarı coşturdu. Formasındaki detay dikkat çekti

Trendyol Süper Lig’de Konyaspor galibiyeti ile 24. Şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray’da kutlamalar başladı.

RAMS Park’ta gerçekleşen kupa seremonisinde ilk olarak şarkıcı Emir Can İğrek sahne aldı.

Fanatik Galatasaraylı olduğunu bilinen Emir Can İğrek şarkılarıyla taraftarları coştururken bir yandan da kendisi coştu.

OKAN BURUK FORMASIYLA ÇIKTI

Şarkıların ardından açıklamalarda bulunan Emir Can İğrek ne kadar mutlu olduğunu ifade ederken Okan Buruk formasıyla çıkmasıyla ilgili olarakta "bize ikinci şampiyonluğunu yaşadı bir çok şey yaşadı" dedi.