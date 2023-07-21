Emir Can İğrek'in Ali Cabbar şarkısı çalıntı mı?

Editör: Ersoy ÖZDEM

Söz ve müziği Emir Can İğrek'e ait olan 'Ali Cabbar' şarkısı son dönemin en popüler parçaları arasında yer aldı.

Sosyal medyada beğeni toplayan Ali Cabbar'ın çalıntı olduğu iddia edildi.

İddialara göre; Ali Cabbar şarkısının müziğinin birçok kısmının 1974 yılında yayınlanan "Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?" isimli Yeşilçam film müziğinden alındığı öne sürüldü. Ali Cabbar şarkısının çalıntı olduğu iddiaları hakkında Emir Can İğrek sessizliğini bozdu.

"8 senelik şu mütevazı kariyer geçmişimde hiçbir şarkım çalıntı değildir." diyerek sözlerine başlayan ünlü şarkıcı, "İddiası olan dava açıp uzmanlara sorabilir. Her notamın her sözümün altına imzamı atarım. Daha çok çalışarak yıllarca bu ligde tertemiz bir şekilde top koşturacağız" ifadelerini kullandı.

"MERDİVEN MELODİLER BENZERLİK HİSSİ YARATABİLİR"

Şarkılardaki benzerliği de müzik bilgisinden faydalanarak açıklayan İğrek, "9/8 ritim kalıbında ve halk müziği formunda olduğu için, merdiven melodiler benzerlik hissi yaratabilir. Burada da 2-3 saniyelik bir merdiven melodisi andırıyor sadece." şeklinde tartışmalara son noktayı koydu.

EMİR CAN İĞREK - ALİ CABBAR ŞARKI SÖZLERİ

Ne ateş var ne de duman amma

Tutuşur alevler yanar Ali Cabbar

Sevdiğin kız başkasına varmış

Dayanabilirsen dayan Ali Cabbar

Baban der "al gırnatanı oğlum.

Akşama düğün var, yürü Ali Cabbar"

Sevdiği kız başkasına varmış

Oynar el oğluyla çalar Ali Cabbar

Bu ne derttir bu nasıl sınavdır

Anlayabilirsen anla Ali Cabbar

Yükün' almış buralara küsmüş

Askere yazılmış gider Ali Cabbar

Gideli 6-7 ay olmuş

Haberi de düşmüş köye Ali Cabbar

Sesi susmuş, gırnatası susmuş

Bir türkü bırakmış bize Ali Cabbar...