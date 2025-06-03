Emir Can İğrek'in Başak Dizer imzalı kombini olay oldu! Tarzı sosyal medyanın diline düştü

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Emir Can İğrek'in Başak Dizer imzalı kombini olay oldu! Tarzı sosyal medyanın diline düştü

Emir Can İğrek’in dün akşam Harbiye'deki sahne tarzı sosyal medyanın diline düştü. Sahneye deri bir ceket ve pantolonla çıkan ünlü şarkıcı kombinini derin dekolteli bir bluz ile tamamladı.

'Nalan', 'Ali Cabbar', 'Müzik Kutusu' gibi dillere pelesenk olmuş şarkılarıyla tanınan Emir Can İğrek’in Harbiye'deki Başak Dizer imzalı bu stili sosyal medyanın diline düştü.

Geceye deri bir ceket ve pantolonla çıkan ünlü şarkıcı kombinini derin dekolteli bir bluz ile tamamladı. Ünlü ismin Başak Dizer imzalı bu stili kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Sosyal medyada; 'Ceket fazla olmuş sanki', 'Kadınlara özenmek moda olmuş', 'Başak bilinçli böyle giydirmiş', 'Başak kimse kocasından yakışıklı olsun istemiyor' gibi yorumlar yapıldı.

'BURADA ŞOV YAPIYORUZ'

Emir Can İğrek kendisine yapılan eleştirilere yanıt verdi. İğrek, “Burası sahne. Burada şov yapıyoruz. Tek tip bir insan olmayacağım” İfadelerini kullandı.

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