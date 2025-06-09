Emir Dağları'ndaki yılkı atları kameralara yansıdı

Düzenleme: Kaynak: AA
Emir Dağları'ndaki yılkı atları kameralara yansıdı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki yılkı atları, doğal yaşam alanlarında havadan görüntülendi.

Emir Dağları'ndaki Yellibel, Yassıyurt, Gölcük ve Çomaklı yaylalarında sürü halinde yaşayan onlarca yılkı atı, doğaya güzellik katıyor.

Havaların ısınmasıyla sulak alanlar ve yeşeren doğayla buluşan yılkı atları, buralarda yiyecek arıyor.

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Yılkı atları, bazen de Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri ile sivil toplum kuruluşlarının bölgeye bıraktığı saman ve yoncalarla karınlarını doyuruyor.

Afyonkarahisar ve çevre illerdeki fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken yılkı atları, yaylalarda dolaşırken dronla görüntülendi.

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