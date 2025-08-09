Emirates Cup, Arsenal'ın! Yeni transfer golle başladı

Kaynak: Haber Merkezi
Londra'daki Emirates Stadyumu'nda düzenlenen Emirates Kupası'nın bu yılki kazananı, Athletic Bilbao'yu 3-0'lık skorla yenen Arsenal oldu.

İngiliz devi Arsenal'a ev sahipliği yapan Emirates Stadyumu'nde her sezon öncesinde düzenlenen Emirates Kupası'nın 2025 finalinde Arsenal ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi.

Arsenal, mücadeleye; David Raya, William Saliba, Gabriel, Jurrien Timber, Riccardo Calafiori, Martin Odegaard, Martín Zubimendi, Declan Rice, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Viktor Gyökeres ilk 11'iyle başladı.

Athletic Bilbao ise sahaya; Unai Simon, Dani Vivian, Inigo Lekue, Yuri Berchiche, Jesus Areso, Alex Berenguer, Inigo Ruiz, Mikel Alboniga, Unai Gomez, Inaki Williams, Nico Williams 11'iyle çıktı.

İngiliz devi Arsenal, sahadan 3-0'lık skorla galip ayrılarak Emirates Kupası'nın sahibi oldu.

Arsenal'e galibiyeti getiren goller Bukayo Saka, Kai Havertz ve yeni transfer Viktor Gyökeres'ten geldi.

Gyökeres, Arsenal formasıyla ilk golünü attığı maçta ilk kupasını da kazanmıştı oldu.

