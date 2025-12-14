Premier Lig'in 16. haftasında lider Arsenal son sırada yer alan Wolverhampton Wanderers'ı konuk etti.

Emirates'te oynanan karşılaşmada ilk yarı golsüz eşitlikle geçilirken Arsenal katı savunmayı aşmakta zorlandığı Wolves karşısında kilidi Bukayo Saka'nın korner vuruşundan çözdü.

Saka'nın kornerden kaleye gönderdiği topun direkten sekerek kaleci Sam Johnstone'a çarpmasıyla Arsenal 70. dakikada öne geçti.

Mücadelede uzatma dakikalarına 1-0 Arsenal üstünlüğüyle girilirken Wolves'te oyuna sonradan giren Tolu Arokodare skoru eşitleyen golü attı.

Büyük bir şok yaşayan Arsenal, 2 dakika sonra Mosquera'nın ceza sahası içerisine gelen ortaya yaptığı ters kafa vuruşuyla bir kez daha üstünlüğü yakaladı.

Uzatma dakikalarında deyim yerindeyse ecel terleri döken Arsenal son düdükle birlikte rahatladı ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak puanını 36'ya yükseltti.

Zorlu deplasmandan sürprize çok yaklaşan Wolves ise 2 puanda kaldı.