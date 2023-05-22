Emircan Gürlük Rus devine gidiyor

Spor Toto 1. Lig'e veda eden Altınordu'da gösterdiği performansla Süper Lig takımlarının dikkatini çeken Emircan Gürlük, Rusya Premier Ligi takımlarından Zenit'le anlaştığı öğrenildi.

ZENİT YOLCUSU

Altınordu ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emircan Gürlük'ün Transfer maliyetine ilişkin bir bilgi verilmezken 19 yaşındaki yıldız adayı gelecek sezondan itibaren Zenit'in formasını terletecek.

GEÇEN SEZONUN SAYISINI GEÇTİ

19 yaşındaki golcü, kırmızı-lacivertli formayla bu sezon toplamda 30 maça çıkarken Gençlerbirliği, Sakaryaspor, Tuzlaspor ve Altay maçlarında birer gol kaydetme başarısı göstererek geçtiğimiz sezonki gol sayısını geçti.