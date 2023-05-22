Emircan Gürlük Rus devine gidiyor

Altınordu'nun genç yıldızı Emircan Gürlük, Zenit'e transfer oluyor.

Emircan Gürlük Rus devine gidiyor

Spor Toto 1. Lig'e veda eden Altınordu'da gösterdiği performansla Süper Lig takımlarının dikkatini çeken Emircan Gürlük, Rusya Premier Ligi takımlarından Zenit'le anlaştığı öğrenildi.

ZENİT YOLCUSU
Altınordu ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emircan Gürlük'ün Transfer maliyetine ilişkin bir bilgi verilmezken 19 yaşındaki yıldız adayı gelecek sezondan itibaren Zenit'in formasını terletecek.

GEÇEN SEZONUN SAYISINI GEÇTİ
19 yaşındaki golcü, kırmızı-lacivertli formayla bu sezon toplamda 30 maça çıkarken Gençlerbirliği, Sakaryaspor, Tuzlaspor ve Altay maçlarında birer gol kaydetme başarısı göstererek geçtiğimiz sezonki gol sayısını geçti.

Öne Çıkanlar
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Son Haberler
Naz Arıcı dünya şampiyonu oldu. Yaptığı hareketle herkesi duygulandırdı Spor
Naz Arıcı dünya şampiyonu oldu. Yaptığı hareketle herkesi duygulandırdı
Trezeguet şov yaptı, Trabzonspor Karagümrük'e fark attı Spor
Trezeguet şov yaptı, Trabzonspor Karagümrük'e fark attı
Diagne gole sevinmedi. Sosyal medyada gündem oldu Spor
Diagne gole sevinmedi. Sosyal medyada gündem oldu
Muharrem İnce hastaneden fotoğraf paylaştı. Hakkında çıkan iddiaları yalanladı Siyaset
Muharrem İnce hastaneden fotoğraf paylaştı. Hakkında çıkan iddiaları yalanladı
Roma ile Saleritana yenişemedi Spor
Roma ile Saleritana yenişemedi
Juventus'a şok ceza! Puanı yeniden silindi Spor
Juventus'a şok ceza! Puanı yeniden silindi
Son Dakika... Erdoğan'dan Sinan Oğan hakkında ilk açıklama Siyaset
Son Dakika... Erdoğan'dan Sinan Oğan hakkında ilk açıklama