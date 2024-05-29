Emirdağ'da tırla kamyonet çarpıştı, 2 ölü, 1 yaralı

Kaynak: AA
Emirdağ'da tırla kamyonet çarpıştı, 2 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir tır ile kamyonet çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

29 yaşındaki C.H.Y. yönetimindeki 42 DFB plakalı tır, Suvermez Kavşağı'nda henüz sürücüsü belirlenemeyen 42 EDD 03 plakalı kamyonete çarptı.

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hemen olay yerine sevk edildi.

Kazada yaralanan ve Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kamyonetteki yabancı uyruklu A.M. (52) ile Y.B. (31) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan yabancı uyruklu M.E.S. ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne (AFSÜ) sevk edilerek tedavi altına alındı.

Tır şoförü C.H.Y. ise ifadesinin ardından gözaltına alındı.

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