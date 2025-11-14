MÜSİAD Belçika'nın Brüksel'deki The Liman Hotel'de gerçekleştirdiği Emirdağ OSB'deki yatırım fırsatları ve işbirliği toplantısına, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Barış Tantekin, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan, Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, Bayat Belediye Başkanı Halil İbrahim Bodur, Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim, MÜSİAD Belçika Başkanı Hayri Apaydın, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Belçika Başkanı Yusuf Taşpınar ile çok sayıda üst düzey yetkili ve iş insanı katıldı.

Programda konuşan Büyükelçi Tantekin, Belçika ile Türkiye arasında güçlü ekonomik ve siyasi ilişkiler olduğunu anımsattı.

Belçika Prensesi Astrid başkanlığında 2026'da Türkiye'ye ekonomik misyon ziyareti öngörüldüğüne işaret eden Tantekin, "Bu ekonomik misyon ziyaretine federal bakanlar, bölge başbakanları ile bakanları, Flaman, Valon ve Brüksel Başkent bölgelerinin ticaret ajansları katılacak. Misyona iş dünyasının yoğun katılımı bekleniyor." dedi.

Tantekin, Belçika ile Türkiye arasında siyasi, ekonomik, insani ve kültürel ilişkileri ilerletmek için gelecek dönemde de yoğun biçimde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Özkaya ise ikili ilişkileri geliştirmek istediklerini belirterek, "Buradaki insanlarımızın bu büyük potansiyelini hem Belçika'nın, hem Türkiye'nin, hem de Emirdağ'ın lehine kullanmak gerekir." ifadelerini kullandı.

"Gezdiğimiz yerlerde merhaba dediğimizde Türkçe konuşan birisiyle karşılaşmak çok güzel bir şey." diyen Özkaya, vatandaşların sorunlarını dinlemeye öncelik vermek istediğini vurguladı.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Yurdunuseven de "Afyonkarahisar, 15-20 sene içerisinde gerçekten çok büyük bir atılım gerçekleştirdi." dedi.

Şehrin termal ve gastronomi alanlarında çok ciddi yatırımlarla önemli bir seviyeye ulaştığına işaret eden Yurdunuseven, Emirdağ'ın Afyonkarahisar'ın en hızlı ve güzel gelişen, ciddi yatırımları çeken OSB'sine sahip olduğunu söyledi.

Yurdunuseven, Emirdağ OSB'ye nasıl katkı sağlayabilecekleri konusunu ele almak üzere bu toplantıya katıldığını kaydetti.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Arslan da insanların bir araya gelmesi, görüşlerini paylaşması ve birlik olmasının önemine dikkati çekti.

Brüksel'de caddelerde ve sokaklarda yoğun biçimde Türkçe konuşulduğunu belirten Arslan, kendisini Türkiye'de gibi hissettiğini ifade etti.

Arslan, vatandaşların sorunlarını ve dertlerini dinlemeye çok önem verdiklerini vurguladı.

Etkinlik kapsamında sunum yapan Emirdağ Belediye Başkanı Koyuncu, "Para kazanmak istiyorsanız Emirdağ'a geleceksiniz." dedi.

Emirdağ OSB'nin 680 milyon dolarlık ihracat seviyesine ulaştığına işaret eden Koyuncu, "Türkiye'nin sayılı fabrikaları Emirdağ’da bulunuyor." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin en büyük lastik fabrikasının da yakın zamanda Emirdağ'da açılacağını belirten Koyuncu, Emirdağ'ın çok merkezi bir konumda olduğunu anlattı.

Koyuncu, Emirdağ OSB'de çok ciddi vergi muafiyetleri bulunduğunu, arsaların da uygun fiyata satıldığını kaydederek, "Ben burada çok güzel bir yer var, gelin buraya yatırım yapın, gelin para kazanın diyorum." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Belçika'dan Uğur Çalışkan'ın moderatörlüğünde yapılan program, katılımcıların yatırım imkanları başta olmak üzere çeşitli konularda sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.