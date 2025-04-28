Emirgan’da lale şöleni: İstanbullular akın etti!

Mustafa ŞAHİN-İSTANBUL/YENİÇAĞ

İstanbul, baharın müjdecisi Lale Festivali ile renklendi. 1-30 Nisan 2025 tarihleri arasında Emirgan Korusu’nda düzenlenen 20. İstanbul Lale Festivali, deprem nedeniyle okulların tatil olduğu dönemde İstanbulluların ilgi odağı oldu. Binlerce kişi, lalelerin büyüleyici güzelliğini görmek için koruya akın etti.

Festival, Osmanlı’nın Lale Devri’nden (1718-1730) ilham alarak, Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan laleyi yeniden sahipleniyor.

Lale, Osmanlı’da barış, zarafet ve estetiğin sembolüydü. Lale Devri’nde bahçeler, saraylar ve halka açık alanlar lalelerle süslenerek adeta bir turizm hareketi başlatılmıştı. Ancak 18. yüzyılda lale soğanları Avrupa’ya, özellikle Hollanda’ya ulaşarak orada bir endüstriye dönüştü.

Türkçe kökenli “tulip” adıyla anılan lale, Hollanda’da öyle değer kazandı ki 17. yüzyılda “Lale Çılgınlığı” olarak bilinen ekonomik balon yaşandı. İngiliz gazeteci Charles Mackay’ın 1841’de yazdığı Olağanüstü Kitlesel Yanılgılar ve Kalabalıkların Çılgınlığı adlı eserinde belirttiği üzere, bir Semper Augustus lale soğanı için 12 akre arazi teklif edilmişti. Bu çılgınlık sona erse de Hollanda, lale turizmi ve ticaretinden hâlâ büyük gelir elde ediyor.

İstanbul, bu mirası geri almak için festivalle laleyi yeniden öne çıkarıyor. Emirgan, Sultanahmet ve Göztepe 60. Yıl Parkı gibi alanlarda milyonlarca lale soğanı toprakla buluştu. Festival kapsamında konserler, sergiler ve atölyeler düzenleniyor. Yerli ve yabancı turistler, lale tarhlarında fotoğraf çektirerek bu görsel şöleni ölümsüzleştiriyor.

Yetkililer, lalenin Türk kültürüyle özdeşleşmesi için coğrafi işaret çalışmaları yürütüyor. İstanbullulara çağrı yapan organizatörler, “Lalemize sahip çıkalım, bu güzelliği koruyalım” mesajını verdi. Festival, 30 Nisan’a kadar ziyaretçilerini bekliyor, lalenin zarafetiyle İstanbul’un baharını taçlandırıyor.