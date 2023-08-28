Emirhan İlkhan geri dönüyor. Anlaşma sağlandı

Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen ve İtalya ekibi Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan'ın yeni adresi netleşiyor.
A Spor'da geçen habere göre Başakşehir, Emirhan İlkhan'ın kiralık transferi konusunda Torino ile anlaşmaya vardı.
Başakşehir'in 19 yaşındaki genç futbolcunun transferini kısa süre içerisinde duyurması bekleniyor.
Genç orta saha, geçen yıl 4.9 milyon euro bonservisle Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olmuştu.
Emirhan, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Sampdoria'da forma giydi.